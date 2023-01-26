Профессиональный переводчик с русского на азербайджанские, турецкие, украинские и английские языки и наоборот

С января 1997 года по настоящее время (26 года)

Переводчик азербайджанских и турецких языков

Руководитель Переводческого Центра "Эталон", г.Баку

Перевод и нотариальное заверение документов, перевод текстов любой специализации

Перевод документов, научных работ, диссертаций и текстов любой специализации

Окончила Славянский Университет в 1997 году с дипломом отличия. С 1993 года работала переводчиком на договорной основе. В том же году была удостоена почётной грамоте Республиканского Профсоюза Молодёжи, на основе которой мне присвоили звание лауреата государственной премии по общественным наукам. С 1994 года на страницах «Независимой газеты», «Меридиана», «Вечерней газеты» опубликовались переводы политического – литературного и криминального направления. Наряду с этим на страницах газеты «Гюнай» с инициативой моего наставника – учителя, переводчика – публициста Владимира Кафарова опубликовались мои переводы произведений русских классиков на азербайджанский язык. За 22 летнюю переводческую деятельность я сотрудничала с такими переводческими центрами как «Айсберг», «Уруд», «Евразия», «Шам», «Заман», «Октагон», «Шамс», «Сабз», «Дахи», «Шанс», «Сефеви», «Юг», а также с редакцией журнала Республиканской Прокуратуры под названием «Право и правовое государство» и с журналом «Меридианы Азербайджана». Также я тесно сотрудничала с Апелляционным Судом Азербайджанской Республики, Государственной Пробной Палатой, и со студенческим и преподавательским составом Университета Искусства, Нефтяной Академией, Музыкальной Академией, Университетом Народного Хозяйства, БГУ, Университетом Экономики, АПИ имени Туси, Западным Университетом, а также с Бакинским Славянским Университетом, с кафедрами химии и географии НАН АР, Министерством Связи АР, Департаментом Безопасности и Чрезвычайных обстоятельств Министерства Транспорта АР, Государственной Авиационной Компанией «Азал», отделом питания Министерства Обороны, военными комиссариатами, военными частями, Бусбанком, Военной Автомобильной Инспекцией, Союзом Художников, Государственным Комитетом Аттестации, и с типографией №3. С ноября 2002 года я зарегистрирована в лице переводчика с русского языка в Республиканской Нотариальной Конторе №1. Я перевела «Географическую картину мира» В. П. Максаковского, «48 законов власти» Роберта Грина, «Основы психологии. Практикума» Л. Д. Столяренко, теста Роршаха на азербайджанский язык. Также я являюсь переводчиком таких произведений народного писателя Чингиза Абдуллаева как «Путь война», «Рассудок маньяка», «Свод Хаммурапи», «Год обезьяны». В 2005 году опубликовалась моя первая книга стихов «Ожидание». В 2007 году вышла моя первая книга – роман «По велению сердца», посвящённая Ходжалинской трагедии, и написанная в двух языках, которую внесли в каталог Библиотеки Академии Наук Азербайджана. В 2008 году я написала книгу из цикла Мемуаров «Горизонты триумфа», исторический роман «Проскакали три всадника», многочисленные рассказы и три книги стихов «Газели», «Не сотворите поэтов», «Как любила тебя». За годы переводческой деятельности, сотрудничая с научным центром, действующим в Баку и учреждённым международной организацией США «Запад и Восток; меж философские мосты», я перевела на азербайджанский язык философские рассказы Ливанского философа – писателя Джюбран Халил Джюбрана, к числу которых входят «Буря», «Яд, смешанный с мёдом», «Честолюбивая фиалка», «Поэт». В 2017 году перевела на русский язык книгу Рамиза Дениза «Муфтий Чечни и мать солдата». Я являюсь членом Союза Писателей Азербайджана, а также почётным членом Общества «Ватан» Месхетинских (Ахалкалаки) тюрков. С 2008 года я сотрудничаю с Коллегией Адвокатов Азербайджанской Республики. Телефоны для связи по Wattsap и для звонков - +994556774876 и + 994559152476