PHP Java Script HTML SQL CMS программист
Ф.И.О. : Голиков Максим Владимирович .я
Дата рождения : 15/12/1984 г.
Квалификация : Программист.
Семейное положение : Холост .
Факультет : "Автоматизация и Информатика".
ВУЗ : Донской Государственный Технический Университет
Специальность : "351500 - Математическое обеспечение вычислительной техники и администрирование систем".
Контактная информация :
Тел : 8 903 400 31 89 .
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ICQ : 169816243 .
Город : Ростов-на-Дону .
ВЛАДЕЮ :
Языки : HTML, DHTML, CSS, Java Script ,PHP ,SQL, C++ .
Операционные системы : Windows, Unix, Mac OS .
Иностранный язык : Английский .
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