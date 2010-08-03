161max

Максим Голиков 161max

 
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
PHP Java Script HTML SQL CMS программист

Ф.И.О. : Голиков Максим Владимирович .я

Дата рождения : 15/12/1984 г.

Квалификация : Программист.

Семейное положение : Холост .

Факультет : "Автоматизация и Информатика".

ВУЗ : Донской Государственный Технический Университет

Специальность : "351500 - Математическое обеспечение вычислительной техники и администрирование систем".

Контактная информация :

Тел : 8 903 400 31 89 .

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ICQ : 169816243 .

Город : Ростов-на-Дону .

ВЛАДЕЮ :

Языки : HTML, DHTML, CSS, Java Script ,PHP ,SQL, C++ .

Операционные системы : Windows, Unix, Mac OS .

Иностранный язык : Английский .

PHPHTMLCSSJavaUnix
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