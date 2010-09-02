1) копирайтинг
2) написание статей, новостей, описаний и др.
Читабельные структурированные тексты без лишней «воды».
Пишу на любые темы, не требующие глубоких специализированных знаний.
3) рерайтинг
Любая тематика.
Обо мне:
- высшее филологическое образование, высшее экономическое образование
- русский и украинский языки – свободное владение, польский и английский язык – хороший уровень;
- всегда четко соблюдаю сроки;
- берусь только за ту работу, в качестве выполнения которой уверена;
- умею работать с информацией, систематизировать и четко передавать суть;
- наполнение разделов женского сайта статьями о здоровье, косметике и моде;
- написание статей с ключевыми словами самой различной тематики (отдых, туризм, недвижимость, праздники, искусство, строительство, автомобили, все о детях и другие).
- быстро обучаюсь.