1) копирайтинг

2) написание статей, новостей, описаний и др.

Читабельные структурированные тексты без лишней «воды».

Пишу на любые темы, не требующие глубоких специализированных знаний.

3) рерайтинг

Любая тематика.

Обо мне:

- высшее филологическое образование, высшее экономическое образование

- русский и украинский языки – свободное владение, польский и английский язык – хороший уровень;

- всегда четко соблюдаю сроки;

- берусь только за ту работу, в качестве выполнения которой уверена;

- умею работать с информацией, систематизировать и четко передавать суть;

- наполнение разделов женского сайта статьями о здоровье, косметике и моде;

- написание статей с ключевыми словами самой различной тематики (отдых, туризм, недвижимость, праздники, искусство, строительство, автомобили, все о детях и другие).

- быстро обучаюсь.