Wec Developping

Привет !

Меня зовут Дмитрий.

Я начинающий front-end dev специалист.

Если вам нужна профессиональная и оперативная помощь с HTML / CSS / JS , я именно тот кто вам нужен.

Я работаю на качество без постороннего контроля. Я самостоятельно ставлю себе задачи, исходя из потребностей и целей проекта, выбираю инструменты, оцениваю сроки и выполняю их. Я быстро учусь и узнаю новое.

С удовольствием берусь за интересные проекты.

Навыки и технологии :

*HTML/CSS

* SASS preprocessing

* JavaScript

* React

*Git

* Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

*webpack

* Cross-browser & adaptive website coding

*BEM

*Занимаюсь дизайном и иллюстрацией. Имею художественное образование.

Языки ​​:

English-A2-B1

English - native