Wec Developping
Привет !
Меня зовут Дмитрий.
Я начинающий front-end dev специалист.
Если вам нужна профессиональная и оперативная помощь с HTML / CSS / JS , я именно тот кто вам нужен.
Я работаю на качество без постороннего контроля. Я самостоятельно ставлю себе задачи, исходя из потребностей и целей проекта, выбираю инструменты, оцениваю сроки и выполняю их. Я быстро учусь и узнаю новое.
С удовольствием берусь за интересные проекты.
Навыки и технологии :
*HTML/CSS
* SASS preprocessing
* JavaScript
* React
*Git
* Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
*webpack
* Cross-browser & adaptive website coding
*BEM
*Занимаюсь дизайном и иллюстрацией. Имею художественное образование.
Языки :
English-A2-B1
English - native
Я против войны в Украине!