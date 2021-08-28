Занимаюсь бухгалтерским и налоговым учётом
- Формирование учетной политики организации.
- Ведение всех участков бухгалтерии: банк, касса, подотчетные лица, расчеты с контрагентами, расчеты с поставщиками и покупателями, материалы, учет расходов, реализация, расчет зарплаты.
- Осуществление платежей в системе Банк-клиент.
- Контроль изменений действующего законодательства и своевременное отображение их в системе бухгалтерского учета.
- Своевременная подготовка и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности.
- Восстановление бухгалтерского учета.
- Работа с программами 1С-Бухгалтерия 8.2, 8.3, Клиент-Банк, Консультант, Контур. 1С-Отчетность. Пакет MS Office – уверенный пользователь.
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