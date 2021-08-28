18051991

Наталья Резникова 18051991

 
33 годаРоссия/Красноярск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Занимаюсь бухгалтерским и налоговым учётом
  • Формирование учетной политики организации.
  • Ведение всех участков бухгалтерии: банк, касса, подотчетные лица, расчеты с контрагентами, расчеты с поставщиками и покупателями, материалы, учет расходов, реализация, расчет зарплаты.
  • Осуществление платежей в системе Банк-клиент.
  • Контроль изменений действующего законодательства и своевременное отображение их в системе бухгалтерского учета.
  • Своевременная подготовка и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности.
  • Восстановление бухгалтерского учета.
  • Работа с программами 1С-Бухгалтерия 8.2, 8.3, Клиент-Банк, Консультант, Контур. 1С-Отчетность. Пакет MS Office – уверенный пользователь.