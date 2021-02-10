1806lele
Здравствуйте, меня зовут Елена, я дизайнер рекламы и художник)
Опыт дизайнера рекламы 3 года
Навыки: -разработка фирменного стиля, логотипа;-уверенное знание графических программ Adobe, Corel
-навыки взаимодействия с заказчиком;-креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход-аккуратность и внимание к деталям.
Опыт художника 7 лет
Личностные качества : -ответственност, -доброжелательность, старательность, качественно выполненные работы.
Заказ сделаю в кратчайшие сроки и с учётом поправок