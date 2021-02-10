1806lele

Здравствуйте, меня зовут Елена, я дизайнер рекламы и художник)

Опыт дизайнера рекламы 3 года

Навыки: -разработка фирменного стиля, логотипа;-уверенное знание графических программ Adobe, Corel

-навыки взаимодействия с заказчиком;-креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход-аккуратность и внимание к деталям.

Опыт художника 7 лет

Личностные качества : -ответственност, -доброжелательность, старательность, качественно выполненные работы.

Заказ сделаю в кратчайшие сроки и с учётом поправок