1870148uyuy

Менеджер по работе с маркетплейсами

Меня зовут Наталья Панебратова. Стремлюсь построить карьеру в перспективной области электронной коммерции.

Я успешно прошла обучение в Skillbox и защитила итоговый проект на курсе «Основы работы с маркетплейсами», в рамках которого приобрёла навыки аналитики конкурентов и товарных ниш, работы с контентом карточки товара и ценообразования, имею базовые знания продвижения на маркетплейсах, а также обладаю знаниями процессов и основных схем работы крупнейших российских (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет) маркетплейсов. Кроме того, имею опыт работы с системами аналитики «Маяк», Shopstat и MPStats. В рамках обучения активно пользовалась инструментами Microsoft Office (MS Office): документами Word, таблицами Excel, презентациями PowerPoint — или схожими инструментами от Google. Несмотря на то что у меня пока нет реального опыта работы с маркетплейсом, я уверена, что знания, приобретённые мной в рамках дополнительного образования и высокая мотивация учиться новому и развиваться в сфере e-com могут принести пользу вашему бизнесу.