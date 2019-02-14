191919tatata

Лечебная гимнастика

Являюсь специалистом в области ЛФК и реабилитации. Работаю в этой сфере несколько лет, имеется высшее образование по специальности "Физическая реабилитация", а так же средне-профессиональное по специальности "Лечебное дело". Дополнительно повышала квалификацию по техникам кинезиотейпирования, в том числе и эстетического, а так же принципы реабилитации при травмах коленного сустава.