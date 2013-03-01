Главный бухгалтер по совместительству ИП, УСН, ОСНО

ФЕДОРОВА ДИНА РАФАИЛЕВНА

Дата рождения: 27 февраля 1968 года

Место жительства: г.Березники, ул.Юбилейная д.110, кв.2

Контактный телефон: сот. 89519237453

Цель: Трудоустройство на должность: главный бухгалтер

Квалификация: Главный бухгалтер с опытом работы (стаж 19 лет)

Образование:

1998-2001 г.г. Филиал ПГТУ инженер-экономист

1990-1992 г.г. Среднеазиатский политехникум им.Ленинского комсомола

г.Чкаловск Ленинабадской области

Специальность: бухгалтерский учет

Квалификация: бухгалтер

Курсы повышения ЗАО «ТелекомПлюс»

квалификации: курс: «КонсультантПлюс/ Технология ПРОФ»

октябрь 2010 год ФС по труду и занятости (Роструд)

курс: Бухгалтерский учет на ПЭВМ

дисциплина: Widows, Word, Excel; 1С: Предприятие 8.1

«Бухгалтерия предприятия»; 1С: Зарплата и управление

персоналом: расчет зарплаты организации

Опыт работы:

2011 год по наст.время МУП «Усольские электросети» гл.бухгалтер

2009-2011г.г. ООО «ДАР» - транспортные услуги.

Должность: главный бухгалтер

2005-2009 г.г. ООО «Динол» - пассажирские перевозки.

Должность: директор и главный бухгалтер.

2002-2007 г.г. Предпринимательская деятельность – пассажирские

перевозки.

1996-2003 г.г. ОАО «Николаев Посад» - строительство, производство,

услуги.

Должность: главный бухгалтер

1995-1996 г.г. АО «Уралкалий» СП АФ «Урал»

Должность: главный бухгалтер 12 разряда

1993-1994 г.г. Таджикистан, Дом отдыха «Кайрак-Кум»

Должность: главный бухгалтер

1987-1993 г.г. Должность: бухгалтер

Дополнительные Опытный пользовательПК: Word, Excel, Internet,

навыки: Microsoft Outlook; бухгалтерская программа 1С (версии

7.7 и 8.1, «Зарплата+Кадры»), правовая программа

«КонсультантПлюс», бухгалтерская программа «Инфин».

Работа с оргтехникой: сканер, принтер, ксерокс, факс.

Знание юриспруденции.

Личные качества: Дисциплинированность, исполнительность,

обязательность, аккуратность, ответственность.