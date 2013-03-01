ФЕДОРОВА ДИНА РАФАИЛЕВНА
Дата рождения: 27 февраля 1968 года
Место жительства: г.Березники, ул.Юбилейная д.110, кв.2
Контактный телефон: сот. 89519237453
Цель: Трудоустройство на должность: главный бухгалтер
Квалификация: Главный бухгалтер с опытом работы (стаж 19 лет)
Образование:
1998-2001 г.г. Филиал ПГТУ инженер-экономист
1990-1992 г.г. Среднеазиатский политехникум им.Ленинского комсомола
г.Чкаловск Ленинабадской области
Специальность: бухгалтерский учет
Квалификация: бухгалтер
Курсы повышения ЗАО «ТелекомПлюс»
квалификации: курс: «КонсультантПлюс/ Технология ПРОФ»
октябрь 2010 год ФС по труду и занятости (Роструд)
курс: Бухгалтерский учет на ПЭВМ
дисциплина: Widows, Word, Excel; 1С: Предприятие 8.1
«Бухгалтерия предприятия»; 1С: Зарплата и управление
персоналом: расчет зарплаты организации
Опыт работы:
2011 год по наст.время МУП «Усольские электросети» гл.бухгалтер
2009-2011г.г. ООО «ДАР» - транспортные услуги.
Должность: главный бухгалтер
2005-2009 г.г. ООО «Динол» - пассажирские перевозки.
Должность: директор и главный бухгалтер.
2002-2007 г.г. Предпринимательская деятельность – пассажирские
перевозки.
1996-2003 г.г. ОАО «Николаев Посад» - строительство, производство,
услуги.
Должность: главный бухгалтер
1995-1996 г.г. АО «Уралкалий» СП АФ «Урал»
Должность: главный бухгалтер 12 разряда
1993-1994 г.г. Таджикистан, Дом отдыха «Кайрак-Кум»
Должность: главный бухгалтер
1987-1993 г.г. Должность: бухгалтер
Дополнительные Опытный пользовательПК: Word, Excel, Internet,
навыки: Microsoft Outlook; бухгалтерская программа 1С (версии
7.7 и 8.1, «Зарплата+Кадры»), правовая программа
«КонсультантПлюс», бухгалтерская программа «Инфин».
Работа с оргтехникой: сканер, принтер, ксерокс, факс.
Знание юриспруденции.
Личные качества: Дисциплинированность, исполнительность,
обязательность, аккуратность, ответственность.