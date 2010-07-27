1973sp

Катерина 1973sp

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайн сайтов, flash любой сложности,matte painting, иллюстрации.

Образование-высшее

Дизайн сайта
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