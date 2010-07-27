Дизайн сайтов, flash любой сложности,matte painting, иллюстрации.
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Портфолио
- Заставка для сайта414 просмотров
- "Мечты о дельфинах" заставка504 просмотра
- Flash-заставка аквариум887 просмотров
- Flash-сайт визитка558 просмотров
- Flash-заставка460 просмотров
- Flash-презентация363 просмотра
- Flash-презентация сказки339 просмотров
- Входная Flash заставка360 просмотров
- "Биллиард" заставка356 просмотров
- Баннер246 просмотров
- Баннер246 просмотров
- Баннер257 просмотров