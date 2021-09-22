Администратор онлайн-школы на базе GetCourse

На сегодняшний день я являюсь квалифицированный специалистом по системе менеджмента качества, работаю начальником отдела в развивающейся компании. Но жизнь диктует свои условия и нынешняя ситуация по всему миру показывает, что на первое место выходят дистанционные формы работы, в т.ч. и онлайн-образование. Поэтому на сегодняшний день я являюсь еще и молодым специалистом по специальности "Администратор онлайн-школы на платформе GetCourse" (онлайн-университет цифровых профессий "ПОТОК").

Чем могу быть Вам полезна?

1) Базовые настройки аккаунта (расскажу, как купить домен (если у Вас его нет), настрою Ваш домен и привяжу его к GetCouse, установлю для основного домена SSL сертификат, настрою почту, подключу один из способов оплаты для приема платежей и т.д.);

2) Создам продукт и предложения к нему, оформлю уроки, настрою доступ к ним, создам потоки обучения, настрою частичную оплату и т.д.;

3) Подготовка и проведение вебинаров (создам лендинг регистрации на вебинар и сопутствующие страницы для проведения вебинара, запущу вебинарную воронку т. д.);

4) Облечу Вам работу с пользователями (импорт/экспорт, сегментирование пользователей, назначение прав пользователям, анкетирование пользователей) и с заказами (действия с заказами, покупками и платежами; продление покупок; назначение куратора и т.д.)

5) Интеграция с мессенджерами (Telegram, VK, Viber)

6) Выполню настройку партнерской программы, промо-акций и промо-кодов.

7) Создам и настрою процессы.

Профессионалами не рождаются, ими становятся)))