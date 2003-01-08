1981Ktjybl

Английский язык, переводы, гитара (классика, блюз, рок!!!

Резюме. Продан Леонид Олегович. Дата рождения – 05.03.1981г.; место рождения – город Рыбинск, Ярославская область;

национальность – русский. Паспорт № 78 02 829804, выдан УВД г. Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области

08.01.2003г. Адрес по прописке: 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, улица Корнева, д. 62, кв. 85. Адрес проживания: 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, улица Корнева, д. 62, кв. 85. Контактный телефон: 8-9806595728. E-mail: [email protected] Семейное положение: женат (с 2004 года), воспитываю четверых детей (сыновья – 15 лет, 10

лет, 3 года; дочь – 1 год). Проходил обучение в следующих учебных заведениях: 1988 – 1995 гг. – Средняя общеобразовательная школа № 28, г. Рыбинск. 1995 – 1999 гг. – Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением английского языка. 2000 – 2004 гг. – Рыбинский педагогический колледж при Ярославском государственном педагогическом университете имени К.Д. Ушинского. Получен диплом №АК 1100251 от 25.06.04 о среднем профессиональном образовании повышенного уровня. Присвоена специальность «Учитель английского языка в основной школе». Дополнительное образование: 1993 – 1998 гг. – Детская музыкальная школа № 1 имени П.И.Чайковского, г. Рыбинск. Специальность «классическая гитара». 1997 – 1999 гг. – Полный институтский курс технического перевода (английский язык) на

базе средней общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением английского языка. Специальность – технический переводчик. Работал в следующих организациях: 1) Сентябрь 2000 г. – март 2002 г. – ООО «Спутник-Рыбинск», г. Рыбинск. Должность (согласно трудовому договору) – гид-переводчик. Должностные

обязанности: встреча групп зарубежных туристов, проведение обзорных экскурсий

по городским достопримечательностям (на русском и английском языках), устные и

письменные переводы с английского языка и на английский язык рекламных

материалов и специальной документации. Причина увольнения: по собственному

желанию. 2) Июнь 2002 г. – август 2002 г. – Центр здоровья и отдыха «Русь», д. Артемьево Тутаевского района Ярославской области. Должность (согласно трудовому

договору) – вожатый. Должностные обязанности: работа с детьми разных возрастов,

организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий. Причина

увольнения: окончание срока действия трудового договора. 3) Июнь 2003 г. – Центр здоровья и отдыха «Русь», д. Артемьево Тутаевского района Ярославской области. Должность (согласно трудовому

договору) – вожатый. Должностные обязанности: работа с детьми разных возрастов,

организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий. Причина

увольнения: окончание срока действия трудового договора. 4) Ноябрь 2003 г. – февраль 2004 г. – ПБОЮЛ Поповичев Е.А., г. Рыбинск. Должность – системный администратор детского игрового компьютерного клуба (без оформления трудового договора).

Должностные обязанности: обеспечение работоспособности локальной компьютерной

сети, приём платы и контроль времени пользования компьютерами, обеспечение

порядка, работа с детьми разных возрастов (консультации по компьютерным играм,

помощь в работе с компьютером и т.д.). Причина увольнения: сдача экзаменов в

колледже. 5) Август 2004 г. – февраль 2005 г. – ООО «Диоген и Ко», магазин «Мир Техники», г. Рыбинск. Должность – продавец-консультант (без оформления трудового договора). Должностные

обязанности – продажа аудио и видеотехники, консультирование покупателей.

Причина увольнения: плановое сокращение численности штата. 6) Март 2005 г. – май 2005 г. – ООО «Мобил-сити», магазин «Универмаг Юбилейный», г. Рыбинск. Должность – продавец-консультант (без оформления трудового договора). Должностные

обязанности: продажа мобильных телефонов и аксессуаров, оформление договоров

подключения к сетям «МТС» и «Мегафон», приём на комиссию мобильных телефонов

б/у, их проверка и предпродажная подготовка, консультирование покупателей.

Причина увольнения: смена руководства. 7) Сентябрь 2005 г. – Март 2006 г. – ОАО «Рыбинский завод приборостроения», административный отдел, бюро информации и экспозиционно-выставочной

деятельности. Должность (согласно трудовому договору) – менеджер. Должностные обязанности: устные и письменные переводы с английского языка и на

английский язык, в том числе – технических текстов, обработка материалов и

подготовка документов – докладов, отчётов и т.п., в том числе – по

корпоративным вопросам, разработка дизайн-проектов рекламной продукции

предприятия, выполнение устных и письменных распоряжений руководства, ведение

деловой переписки Генерального директора с зарубежными партнерами. Причина

увольнения: по собственному желанию. 8) Апрель 2006 г. – Март 2009 г. – ИП Поповичев Е.А., магазин «Универмаг Юбилейный», магазин-салон «Тоника», г. Рыбинск. Должность (согласно трудовому договору) – менеджер-консультант. Должностные обязанности – продажа музыкальных инструментов, профессионального звукового и

светового оборудования, консультирование покупателей, заключение договоров

поставки, оформление заказов. Причина

увольнения: по собственному желанию. 9) Май 2009 г. – Июнь 2009 г. – Телекомпания «Рыбинск-40», служба коммерческого директора, г. Рыбинск. Должность (согласно трудовому договору) – менеджер по рекламе. Должностные обязанности – разработка рекламных кампаний, работа с

клиентами, заключение договоров. Причина увольнения: по собственному желанию. 10) Июль 2009 г. – Июль 2014 г. – ИП Поповичев Е.А., магазин «Универмаг Юбилейный», магазин-салон «Тоника», г. Рыбинск. Должность (согласно трудовому договору) – менеджер-консультант. Должностные обязанности – продажа музыкальных инструментов, профессионального звукового и

светового оборудования, консультирование покупателей заключение договоров

поставки, оформление заказов и прочее, управление магазином. Причина увольнения

– окончание действия трудового договора. 11) Июль 2014 г. – настоящее время – ИП Продан Л.О., магазин «Универмаг Юбилейный», магазин-салон «Тоника», г. Рыбинск. Должность (согласно Положению) – индивидуальный предприниматель, директор магазина. Должностные обязанности –

продажа музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового

оборудования, консультирование покупателей, заключение договоров поставки,

оформление заказов, управление он-лайн продажами, поиск новых поставщиков,

заключение партнёрских соглашений, съёмки видео-контента, разработка рекламной

стратегии, подбор и обучение кадров, ведение бухгалтерии, общее управление

магазином, техническая и партнерская поддержка различных развлекательных

мероприятий. Уровень владения иностранным языком: разговорный английский (устный и письменный) – свободно, на уровне носителя языка,

технический и специальный английский – со словарём; владею навыками ведения

деловой переписки и деловых переговоров. Активно занимаюсь частной

переводческой практикой (письменный и устный перевод). Осуществлял перевод сайтов. Уровень владения ПК: уверенный пользователь (MS Word, Excel, 1С «Торговля и Склад»). Имею свободный доступ в Интернет. Достаточно активный пользователь соц.сетей. Наличие водительских прав: имею водительское удостоверение категории В. Есть личный автомобиль. Хобби и увлечения: воспитание детей, игра на гитаре (сочинение песен, пение, участие в рок-группе в качестве соло-гитариста) изучение истории развития автомобильной техники (коллекционирование

масштабных моделей автомобилей, чтение специальной литературы и периодических

изданий), кулинария. Наличие вредных привычек: нет. Положительные качества: общительный, дипломатичный, неконфликтный, активный, легко обучаемый, ответственный, самокритичный, целеустремлённый. Имею огромный

опыт ведения продаж различной техники (бытовой и компьютерной), а также музыкальных

инструментов, профессионального звукового и светового оборудования. Обладаю

хорошими организаторскими способностями, умею хорошо сплотить коллектив, умею

управлять им. Считаю себя хорошим копирайтером.