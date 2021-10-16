1983sitnikov1983

Мобильные приложения за 1-3 недели

Переваги співпраці зі мною: 1. Швидкість виконання замовлень 2. Можливість отримати демостраційну модель мобільного додатка для замовника в короткі

терміни 3. Можливість тестування додатку в найкоротші терміни, порівняно з звичайним програмуванням 4. Фінансова вигода для Вас (дешевше в 10раз і більше, адже не потрібно наймати високооплачуваних програмістів) Готові додатки, створені мною за останній час Ви можете переглянути і випробувати за

посиланнями(аналоги цих варіантів виконуються швидше у зв’язку з вже отриманим

досвідом): https://previewer.adalo.com/ee3cc79b-052a-42f4-a096-71749212e5be https://previewer.adalo.com/26149512-8ca2-4b07-9c47-a7be66a7b3b6 https://previewer.adalo.com/368dac0f-922f-4c7d-8db3-14d68efea2c0 https://previewer.adalo.com/f175c1cf-60ee-471b-827d-339d7998dc19 https://previewer.adalo.com/5cc6b525-16f9-4f36-b4bd-bd4a4accf96a https://previewer.adalo.com/b596cd42-ab8c-432d-8ccf-451da7ed0d8e https://previewer.adalo.com/27530c94-59a7-47bf-af4b-3690c059d062 https://previewer.adalo.com/0dab5fa6-fffd-4bb6-96a9-6a0ae8dd1d9c https://previewer.adalo.com/59d48c9a-275e-4fee-acbb-825894dbcd51 https://previewer.adalo.com/a0a5166d-2989-4309-a6a9-017054939b78 Mаю досвід в публікуванні додатків в Play Market. Є відповідно створені акаунти для цього в : https://play.google.com/console https://console.firebase.google.com/