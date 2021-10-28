19892805kole

👍👍👍Сайты под ключ от лендингов до магазинов! Уникальный дизайн! Профессиональная верстка! 👍👍👍

👍👍👍Сайты под ключ от лендингов до магазинов! Уникальный дизайн! Профессиональная верстка! 👍👍👍

Соц.сети и способы связи со мной:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026398484101

Обо мне:

Основные мои специализации это веб-дизайн,верстка и сайты под ключ от лендингов до магазинов. Общий стаж работы более 4 лет. Полное время занимает фриланс. Основной поток заказов получаю с 2 бирж, имею постоянных клиентов, поэтому всегда заинтересована работать на долгосрочной основе. Постоянные заказчики получают от меня бонусы.Правки выполняю всегда бесплатно согласно техническому заданию. Анализирую ваших конкурентов.Довожу до результата ,который будет вас устраивать полностью. Могу обсудить с вами ваш проект в Zoom или Google Meet. Так же оформлена самозанятым, при необходимости можем работать с вами по договору.

Знания, умения, навыки :

FRONTEND:

HTML5, CSS3, jQuery

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)

Блочная фиксированная / резиновая верстка

Адаптивная верстка

Responsive

LESS/SCSS

Gulp

GitHub

Parallax scrolling

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода

Аккуратный, логичный, продуманный код

Соблюдение стандартов W3C

Адаптация / внедрение плагинов

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Реализация pixel perfect

Wordpress

ВЕБ-ДИЗАЙН:

Интернет магазины

Информационные сайты

Landing page

Сайты портфолио

Адаптивность

Прототипы

Мои гарантии:

Соблюдение сроков.

Качественная работа.

Разумные цены.

Доброжелательность, конструктивное общение.

Всегда на связи в мессенджерах.

Бесплатные правки и доведение до результата, который вам нужен.

У меня есть знания и понимание UX/UI (я прекрасно понимаю как сделать удобный интерфейс для пользователей)

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

ViSA

Яндекс Деньги

Расчетный счет при работе по договору