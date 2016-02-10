Наборщик и редактор текстов
Образование:Незаконченное высшее.
Факультет:Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций.
Навыки пользования ПК: Уверенный пользователь
Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК - MS Office (Word‚ Excel)‚ Internet‚ E-mail, знание литературы, русского языка.Печать текста,ретушь отсканированных файлов.
Активная, трудолюбивая, доброжелательная, приветливая
Качества:грамотность, внимательность, ответственность
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