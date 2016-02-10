1991masha

Мария Петроченко 1991masha

 
32 годаРоссия/Уфа
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Наборщик и редактор текстов

Образование:Незаконченное высшее.

Факультет:Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций.

Навыки пользования ПК: Уверенный пользователь 

Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК - MS Office (Word‚ Excel)‚ Internet‚ E-mail, знание литературы, русского языка.Печать текста,ретушь отсканированных файлов.

Активная, трудолюбивая, доброжелательная, приветливая

Качества:грамотность, внимательность, ответственность