1995zhenya

Директолог. Настройка и ведение рекламы

— Запуск, ведение, настройка и оптимизация контекстной рекламы в Яндекс. Директ‚ Google AdWords,

— Планирование и оптимизация бюджета‚ мониторинг и управление ставками,

— Настройка стратегий и целей в Я. Директ, GoogleAds,

— Настройка ретаргетинга,

— Работа с системами аналитики,

— Составление кликабельных поисковых, динамических объявлений, баннеров на поиске.

Мои качества:

— Самостоятельная настройка и ведения рекламных кампаний в Google и Яндекс,

— Знание всех основных видов трафика, понимание принципов оценки результатов,

— Знание систем веб-аналитики,

— Участие в разработке посадочных страниц, форм обратной связи (идеи, рекомендации),

— Системность и внимательность в мелочах, организованность и самостоятельность.