1995zhenya

Директолог. Настройка и ведение рекламы
— Запуск, ведение, настройка и оптимизация контекстной рекламы в Яндекс. Директ‚ Google AdWords,
— Планирование и оптимизация бюджета‚ мониторинг и управление ставками,
— Настройка стратегий и целей в Я. Директ, GoogleAds,
— Настройка ретаргетинга,
— Работа с системами аналитики,
— Составление кликабельных поисковых, динамических объявлений, баннеров на поиске.
Мои качества:
— Самостоятельная настройка и ведения рекламных кампаний в Google и Яндекс,
— Знание всех основных видов трафика, понимание принципов оценки результатов,
— Знание систем веб-аналитики,
— Участие в разработке посадочных страниц, форм обратной связи (идеи, рекомендации),
— Системность и внимательность в мелочах, организованность и самостоятельность.
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