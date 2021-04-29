1999olimov

Frontend

HTML-верстальщикТолько качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.Есть возможность работать по договору (безнал)Связь:Gmail: [email protected]@gmail.comТелеграм: @Giyosiddin1Ответственность:- всегда довожу дело до конца- не нарушаю сроков- не беру предоплату*- всегда на связиРод занятий:- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина- CSS3\JS анимация сайтов.Технологии:- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS.