19A_nastasi_A96

Анастасия 19A_nastasi_A96

 
27 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переведу для Вас аудио/видео в текст,так же наберу текст с отсканированных или сфотографированных страниц и рукописного текста

Качественно и грамотно выполню транскрибацию Вашего аудио/видео.Наберу текст с отсканированных или сфотографированных страниц так же рукописного текста

Портфолио
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга