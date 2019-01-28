Переведу для Вас аудио/видео в текст,так же наберу текст с отсканированных или сфотографированных страниц и рукописного текста

Качественно и грамотно выполню транскрибацию Вашего аудио/видео.Наберу текст с отсканированных или сфотографированных страниц так же рукописного текста