Анастасия 19A_nastasi_A9619A_nastasi_A96
27 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переведу для Вас аудио/видео в текст,так же наберу текст с отсканированных или сфотографированных страниц и рукописного текста
Качественно и грамотно выполню транскрибацию Вашего аудио/видео.Наберу текст с отсканированных или сфотографированных страниц так же рукописного текста
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Редактирование текста в Word180 просмотров
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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