Давай знакомиться! Меня зовут Эль, я - копирайтер, фотограф, и, для тесного круга, психолог.

"Горят" сроки, не хватает времени на написание текста, или просто лень? Тогда вы обратились по адресу:

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индивидуально для каждого

выполнено с душой

на языке, который выберете именно ВЫ

изюминка, которая подчеркнёт ВАШ собственный стиль

Талант к написанию оригинальных, интересных и неповторимых текстов на различные темы, заметили ещё в школе, и было принято решение развиваться в печатном деле: прочтение сотен книг, изучение языков(украинский, русский, английский в нескольких направлениях: сленг/деловой/литературный), работы СМИ и психологии.