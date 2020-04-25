19El99

Эль 19El99

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Давай знакомиться! Меня зовут Эль, я - копирайтер, фотограф, и, для тесного круга, психолог.

"Горят" сроки, не хватает времени на написание текста, или просто лень? Тогда  вы обратились по адресу: 

  • быстро
  • качественно
  • индивидуально для каждого
  • выполнено с душой
  • на языке, который выберете именно ВЫ
  • изюминка, которая подчеркнёт ВАШ собственный стиль

Талант к написанию оригинальных, интересных и неповторимых текстов на различные темы, заметили ещё в школе, и было принято решение развиваться в печатном деле: прочтение сотен книг, изучение языков(украинский, русский, английский в нескольких направлениях: сленг/деловой/литературный), работы СМИ и психологии.

За достойную оплату моих интеллектуальных способностей, я готова поделиться этим даром и с ВАМИ! 