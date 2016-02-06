WEB разработчик

Привет, я Арам Манукян. Подробно о моей профессиональной деятельности Вы можете ознакомится на моей странице в inkedin ( https://www.linkedin.com/in/aram-manukyan-4911708a ) . Что касается меня, я пунктуальный и творческий человек, я

думаю, это мои сильные стороны. Работая с вами моей целью будет удовлетворение требований в срок. Перед началом нового проекта я всегда беседую с клиентом, чтобы уточнить, что он хочет и иметь полное представление об его требовании

и представлении проекта. Начиная с 2010 , я проектирую и разрабатываю ВЕБ приложения. Я заранее благодарен вам за ваше время и внимание. Я надеюсь, что мне будет предоставлена возможность сотрудничать с вами в ближайшее время.