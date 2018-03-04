19svetlana85

Специалист в интернет-рекламе РСЯ

Меня зовут Светлана Богомазова.

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно .

Если Вы планируете протестировать какой-то новый проект, то я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно , взамен попрошу только отзыв о моей работе для портфолио.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.