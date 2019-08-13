1C_VashGlavbuh

Занимайтесь бизнесом - бухучет возьмут на себя профессионалы 👑

Компания ООО "1С:Бухобслуживание.ВашГлавбух" – команда высококвалифицированных специалистов, работающих по стандартам, признанного эксперта в области бухгалтерского учета – фирмой «1С», оказания услуг бухгалтерского аутсорсинга.

Мы предоставляем нашим клиентам и партнерам услуги по бухгалтерскому, кадровому и юридическому аутсорсингу.

Услуги под маркой «1С:БухОбслуживание» включают:

- Ведение бухгалтерского и налогового учета с использованием «облачной» 1С:Бухгалтерии 8.

- Кадровый учет и расчет заработной платы.

- Составление и сдача отчетности через интернет.

- Дополнительные услуги и консультации.

Клиенты "1С:БухОбслуживание — это небольшие компании, владельцы и руководители которых считают, что ведение учета удобно и выгодно передать сертифицированному поставщику бухгалтерских услуг.

Преимущества, которые вы получите, присоединившись к сети 1С:БухОбслуживание:

1. Прогрессивный сервис от главного бренда в области бухгалтерского учета — фирмы «1С». Гарантия полезности, качества и удобства.

2. Порядок и дисциплина — вот главные принципы нашего сервиса. 1С: БухОбслуживание — рельсы для бухгалтеров, тут просто нет места беспорядку. Фирма «1С», не только разработала стандарт оказания бухгалтерских услуг, но и требует от своих партнеров их неукоснительного соблюдения.

3. Вы отдаете партнеру 1С ровно ту часть учета, которую считаете нужной. Освободите себя от скучной работы и рутины.

4. Больше не будет внезапных отпусков и больничных не вовремя или беспорядка после увольнения бухгалтера. Бухгалтерия всегда на службе.

5. Справедливую цену. Тариф на бухгалтерские услуги подстраивается под развитие вашего бизнеса, зависит только от системы налогообложения и активности вашего бизнеса — количества сделок.

6. 1С обеспечивает удаленный доступ к вашим данным из любой точки мира — нужен лишь компьютер, подключенный к Интернету. Работать с документами, отчетами и прочими данными можно в любом удобном месте.