Верстальщик

Три года изучаю html, css. Первым опытом было написание интернет-магазина. Имею год опыта javascript и фреймворк jquery, есть опыт использования jquery inputmask, подключения json. Также есть опыт работы с фреймворком bootstrap 4, mdb bootstrap. Есть знания пользования wordpress, opencart. Умею работать с формами(отправка форм на разные сервисы), модальными окнами. Есть опыт работы с Flexbox, Grid css. Умею верстать по psd шаблонам, делать адаптацию, опыт имеется