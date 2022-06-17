Залог большой прибыли, заключается в опытном маркетологе

Привет, специализируюсь на любом виде рекламы(кроме телевизионной и баннерной) , начала свои путь в маркетинге в 14 лет, знаю как продать любой товар и поделюсь этими знаниями с вами. Увеличила прибыль и приток клиентов у 3 компании, и сделаю это еще много раз с проектами, которые мне будут интересны. Чтобы было проще, напишу что могу сделать:

- Проанализировать почему не приносит доход компания, и рассказать об этом(без дальнейшего сотрудничества)

- запустить рекламу в соц.сетях

-запустить рекламу в поисковике

-переделать ваш магазин под продающий и прибыльный,

-определиться с целевой аудиторией,

-сформировать конкурентные преимущества и УТП

-разработать схему убеждения потенциального клиента

-воплотить это все на целевой странице (лендинг, сайт или соц. сети)

-настроить сбор данных на сайте ( формы заявок и звонков, аналитика, цели, события)

-поставить правильные цели специалистам

-вести аккаунт на авито(либо в другой соц.сети)

-обучить маркетингу, чтобы вы сами разобрались что и как делать.

Не буду сотрудничать с человеком, который не хочет меня слушать и следовать МОЕМУ плану

Спасибо за прочтение!