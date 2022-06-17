Привет, специализируюсь на любом виде рекламы(кроме телевизионной и баннерной), начала свои путь в маркетинге в 14 лет, знаю как продать любой товар и поделюсь этими знаниями с вами. Увеличила прибыль и приток клиентов у 3 компании, и сделаю это еще много раз с проектами, которые мне будут интересны. Чтобы было проще, напишу что могу сделать:
- Проанализировать почему не приносит доход компания, и рассказать об этом(без дальнейшего сотрудничества)
- запустить рекламу в соц.сетях
-запустить рекламу в поисковике
-переделать ваш магазин под продающий и прибыльный,
-определиться с целевой аудиторией,
-сформировать конкурентные преимущества и УТП
-разработать схему убеждения потенциального клиента
-воплотить это все на целевой странице (лендинг, сайт или соц. сети)
-настроить сбор данных на сайте ( формы заявок и звонков, аналитика, цели, события)
-поставить правильные цели специалистам
-вести аккаунт на авито(либо в другой соц.сети)
-обучить маркетингу, чтобы вы сами разобрались что и как делать.
Не буду сотрудничать с человеком, который не хочет меня слушать и следовать МОЕМУ плану
Спасибо за прочтение!