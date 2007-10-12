1Pavel1

Гость 1Pavel1

 
37 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Технологии, языки, инструментарий:

- Языки и базы данных

-- PHP (2,5 года)

-- MySQL(2,5 года)

-- HTML, DHTML, CSS (3 года)

-- javascript

-- XML, xHTML.

-CMS системы и обработчики шаблонов

--Smarty

--Bitrix

--PHPNuke

--ZenCart

-Инструментарий

-- PHPExpertEditor, Dreamweaver, Photoshop.

-Web-сервера

--Apache

Личные качества: творческий подход к работе, быстрое обучение новому, умение выполнять работу в сжатые сроки, ответсвенность.

Другое:

- опыт работы в каманде, опыт удаленной работы.

- администрирование сайтов, продвижение сайтов.

- C++, C#, Delphi, prolog.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphiApache