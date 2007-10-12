Технологии, языки, инструментарий:
- Языки и базы данных
-- PHP (2,5 года)
-- MySQL(2,5 года)
-- HTML, DHTML, CSS (3 года)
-- javascript
-- XML, xHTML.
-CMS системы и обработчики шаблонов
--Smarty
--Bitrix
--PHPNuke
--ZenCart
-Инструментарий
-- PHPExpertEditor, Dreamweaver, Photoshop.
-Web-сервера
--Apache
Личные качества: творческий подход к работе, быстрое обучение новому, умение выполнять работу в сжатые сроки, ответсвенность.
Другое:
- опыт работы в каманде, опыт удаленной работы.
- администрирование сайтов, продвижение сайтов.
- C++, C#, Delphi, prolog.
Действие аккаунта приостановлено!