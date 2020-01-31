Опыт работы 2015-2016 г. - продавец-консультант в интернет-магазине женской, мужской, детской одежды "Ассорти". В обязанности входило: прием заявок (более 30 заказов в день), консультирование клиента (до 200 сообщений за сутки), упаковывание товара, отправка товара почтой, обмен/возврата брака. 2016-2017 г. - оформляла торговую страницу в ВК. В обязанности входило: загрузка фото (1000 в день), оформление описания под фото, подсчет и коррекция цены товара по курсу (в грн., в руб., в у.е)

На данный момент нахожусь в декрете.