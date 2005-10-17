Editor CS:GO, Монтажер простеньких видео

Всем привет! Меня зовут Максим, живу в г. Алматы. Монтирую я около 7 лет, и мне очень нравиться эта деятельность. https://www.youtube.com/channel/UCJdXvxqjnPZsrgvAMeCkOYg (Тут можно посмотреть мои работы, по большей части там эдиты, но если я могу эдитить, то простенькие видосы уж точно смогу смонтировать 😁) Умею ещё работать в 3D на движке Source, Unreal engine 5, я ещё только учусь в 3D, так что не смогу выполнить каждую работу.