1TheFlash1

Ищу работу по копирайтингу/коммуникациям/менеджмент/перевод/написание статей

Меня зовут Тарас Гончаров. Через несколько недель 18 лет. Выпустился из КМКВК ( кадетский корпус в Петербурге ). Хорошо написал экзамены ( русский-98, английский-90 + история 90). Поступаю на высшее образование в Москву. Пунктуален, встаю в 9 утра, занимаюсь спортом. Также читаю множество книг разных жанров литературы. Готов работать на дому или с выездом. Самодисциплинированый( в подтверждение- кадетский корпус). Готов работать 4-5 часов в день. Оплата по договорённости.