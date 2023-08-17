1_berdibek

Бердибек 1_berdibek

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб разработчик

Веб-разработчик, с обширными знаниями и многолетним опытом, работающий в области веб-технологий и дизайна Ui / Ux, выполняющий качественную работу.

Аналитик, трудолюбивый и быстро обучаемый.
Моя цель — стать частью компании, где я смогу применить свои навыки и получить дополнительный опыт. При повышении производительности и репутации компании.

Портфолио

Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $50от 1 дня
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