Веб разработчик
Веб-разработчик, с обширными знаниями и многолетним опытом, работающий в области веб-технологий и дизайна Ui / Ux, выполняющий качественную работу.
Аналитик, трудолюбивый и быстро обучаемый.
Моя цель — стать частью компании, где я смогу применить свои навыки и получить дополнительный опыт. При повышении производительности и репутации компании.
Портфолио
- Веб-сайт с адаптивными растениями1 просмотр
- Адаптивный сайт-портфолио - Alexa1 просмотр
Веб-программирование
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$20/час
от $50от 1 дня
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