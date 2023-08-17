Веб разработчик

Веб-разработчик, с обширными знаниями и многолетним опытом, работающий в области веб-технологий и дизайна Ui / Ux, выполняющий качественную работу.



Аналитик, трудолюбивый и быстро обучаемый.

Моя цель — стать частью компании, где я смогу применить свои навыки и получить дополнительный опыт. При повышении производительности и репутации компании.