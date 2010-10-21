Креативное агенство "Первая Творческая Мануфактура"
Компания: Креативное агенство "Первая Творческая Мануфактура"
Штат сотрудников: 9 человек (на постоянной основе)
Опыт работы: компания на рынке 2 года. Реализовано более 200-т проектов разной сложности.
Услуги:
Дизайн/WEB-дизайн
Видеопроизводство:
- Разработка концепции видеоролика
- Проведение съемки
- Постпродакшен
Аудио-производство:
- Разработка концепции (сценария) аудио-ролика
- Подбор голоса, креативное сопровождение
- Запись ролика
Дизайн:
- Web-сайты
- Полиграфия
- Наружная реклама
- Проработка идеи и концепции фирменного стиля компании
Фото услуги:
- Весь спектр фото услуг любой степени сложности..
Копирайт:
- Написание текстов любой сложности и тематики
- Редакция уже составленных текстов
- Написание слоганов