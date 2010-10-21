Креативное агенство "Первая Творческая Мануфактура"

Компания: Креативное агенство "Первая Творческая Мануфактура"

Штат сотрудников: 9 человек (на постоянной основе)

Опыт работы: компания на рынке 2 года. Реализовано более 200-т проектов разной сложности.

Услуги:

Дизайн/WEB-дизайн

Видеопроизводство:

- Разработка концепции видеоролика

- Проведение съемки

- Постпродакшен

Аудио-производство:

- Разработка концепции (сценария) аудио-ролика

- Подбор голоса, креативное сопровождение

- Запись ролика

Дизайн:

- Web-сайты

- Полиграфия

- Наружная реклама

- Проработка идеи и концепции фирменного стиля компании

Фото услуги:

- Весь спектр фото услуг любой степени сложности..

Копирайт:

- Написание текстов любой сложности и тематики

- Редакция уже составленных текстов

- Написание слоганов