1. Полностью автоматизированный перевод титульных знаков с одного указанного клиентом кошелька на другой. 2. калькулятор валют: а. вы отдаете (Валюта) (Сумма)(резерв) б. Комиссия(%%) в. Получаете (Валюта)(сумма) с. Эквивалент. 3. Курс валют НБУ Пример: http://www.intexchange.ru/partner.asp?pid=1043