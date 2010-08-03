Программист 1с

Образование:

1999 – 2005 гг. Донецкий Национальный Технический Университет, специальность «Экономическая кибернетика; » (ЭКИ)

факультет: «Вычислительная техника и информатика»;

квалификация: Магистр.

2005 г. Курсы «Бухгалтерский и налоговый учет предприятий Украины» в ЧП «Карнеол»

Опыт работы:

1999г Ощадный банк Украины г. Кировское

Контроллер-кассир;

2000г. Ощадный банк Украины г. Кировское

Бухгалтер отдела аналитики.

2004 - 2005гг. – Компания «ИБЦ»

Консультант- бухгалтер, Программист

Установка платформы 1С, обучение сотрудников,

настройка и доработка конфигураций.

Внедрение 1С на производственных, автотранспортных, строительных

торговых, коммунальных, рекламных предприятиях, кафе, CRM.

2005 – 2006 гг. «НИИКА»

Инженер-программист 1 кат.

Внедрение, доработка конф. и поддержка 1С.

2006 – 2007 гг. «НИИКА»

Ведущий инженер-программист.

2007 – 2008 гг. ООО «Синтез» Программист 1С (торговля стройматериалами, фармацевтика, Внедрение 1С 8.0 УТП)

С 2008 гг работа по заказам, удаленно, поддержка нескольких фирм.

Профессиональные знания:

SQL Server, COM, OLE, XML, VB 6.0, Statistica, Project Management,

1С Предприятие 7.7

Конфигурации:

- Бухучет

- ЗиК

- Торговля и склад

- Комплексная

- ПУБ

- Кафе

- Строительство

УРБД

Конфигурация для Конвертации данных

1С Предприятие 8.0 УТП

Знание бухгалтерского учета.