Образование:
1999 – 2005 гг. Донецкий Национальный Технический Университет, специальность «Экономическая кибернетика; » (ЭКИ)
факультет: «Вычислительная техника и информатика»;
квалификация: Магистр.
2005 г. Курсы «Бухгалтерский и налоговый учет предприятий Украины» в ЧП «Карнеол»
Опыт работы:
1999г Ощадный банк Украины г. Кировское
Контроллер-кассир;
2000г. Ощадный банк Украины г. Кировское
Бухгалтер отдела аналитики.
2004 - 2005гг. – Компания «ИБЦ»
Консультант- бухгалтер, Программист
Установка платформы 1С, обучение сотрудников,
настройка и доработка конфигураций.
Внедрение 1С на производственных, автотранспортных, строительных
торговых, коммунальных, рекламных предприятиях, кафе, CRM.
2005 – 2006 гг. «НИИКА»
Инженер-программист 1 кат.
Внедрение, доработка конф. и поддержка 1С.
2006 – 2007 гг. «НИИКА»
Ведущий инженер-программист.
2007 – 2008 гг. ООО «Синтез» Программист 1С (торговля стройматериалами, фармацевтика, Внедрение 1С 8.0 УТП)
С 2008 гг работа по заказам, удаленно, поддержка нескольких фирм.
Профессиональные знания:
SQL Server, COM, OLE, XML, VB 6.0, Statistica, Project Management,
1С Предприятие 7.7
Конфигурации:
- Бухучет
- ЗиК
- Торговля и склад
- Комплексная
- ПУБ
- Кафе
- Строительство
УРБД
Конфигурация для Конвертации данных
1С Предприятие 8.0 УТП
Знание бухгалтерского учета.