Доработка, модификация, исправление ошибок в конфигурации 1с Альфа-авто 4.1

- программирование в 1с 8.1

- модификация и доработка конфигурации Альфа-авто 4.1, разработка дополнительных модулей, модификация и создание новых печатных форм

- на данный момент есть готовые модули

1. по ведению гарантийного учета, серийных номеров по приходным и расходным гарантийным талонам. Поиск по серийному номеру когда и у кого закупалось и комы продавалось.

2. По отправке клиентам sms сообщений прямо из 1с, работает по Украине для всех операторов. Доставка сообщений в течение 5 секунд. Есть информация о доставке.

3. Ведение учета гарантийного ремонта у поставщиков - кому что отправлено и на каком этапе.

а также многое другое....