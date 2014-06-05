1c_programming

Анастасия 1c_programming1c_programming
44 годаУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Программист 1с 7.7, 8,типовые конфигурации, стыковка с Битрикс
Программирование на 1С 7.7, 1С 8, опыт работы 12 лет.
Знание типовых конфигураций,
Битрикс со стороны 1с,
интеграция 1с с международной системой продажи авиабилетов AMADEUS,
сотни всевозможных стыковок, отчетов и т.д.
Сертифкаты 1с по УТ, ЗиК и Платформа 1с.
Высшее образование : Одесский Политехнический Университет, Экономический факультет, Прикладная математика.