Придумать сюжеты и нарисовать 9 картинок 128x128 с прозрачным фоном. Сайт 1С-тематики. Нужно чтобы все подходило по стилю и цветам к макету в прикрепленном файле Первая картинка - та что в макете в прикрепленном файле Для остальных сюжеты ...
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- $250Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Разработка более современного концепта дизайна сайта 1clancer.ru Дизайн нужен без радикальных изменений с сохранением "преемственности". Нужен вариант верстки макета для главной и нескольких других страниц. С предложившими понравившийся вариант возможно дальнейшее сотрудничество по редизайну.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть проект 1слансер.ру. Нужны консультации СЕО специалиста по оптимизации, закупке ссылок, написанию статей и прочих мероприятий для поискового продвижения. Вариант "дайте нам денег-мы все сделаем" неприемлем. Нужен анализ и расписанный алгоритм дальнейшего продвижения. Возможны как разовые консультации, ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$160
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Ответный отзыв
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