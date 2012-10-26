1clancer

Роман 1clancer

 
49 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Придумать и нарисовать 8 картинок

    $250

    Придумать сюжеты и нарисовать 9 картинок 128x128 с прозрачным фоном. Сайт 1С-тематики. Нужно чтобы все подходило по стилю и цветам к макету в прикрепленном файле Первая картинка - та что в макете в прикрепленном файле Для остальных сюжеты ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка макета обновленного дизайна сайта

    $150

    Разработка более современного концепта дизайна сайта 1clancer.ru Дизайн нужен без радикальных изменений с сохранением "преемственности". Нужен вариант верстки макета для главной и нескольких других страниц. С предложившими понравившийся вариант возможно дальнейшее сотрудничество по редизайну.

    Дизайн сайтаВерстка макета
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • СЕО-консультации на разовой или постоянной основе

    Есть проект 1слансер.ру. Нужны консультации СЕО специалиста по оптимизации, закупке ссылок, написанию статей и прочих мероприятий для поискового продвижения. Вариант "дайте нам денег-мы все сделаем" неприемлем. Нужен анализ и расписанный алгоритм дальнейшего продвижения. Возможны как разовые консультации, ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Tanchutka
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
$160
10 баллов
11 лет назад
Придумать и нарисовать 8 картинок
Изумительный заказчик, работать ЛЕГКО, КОМФОРТНО, СПОКОЙНО. Четкое видение задачи, грамотное ТЗ, предоплата-оплата, утверждение. ВСЕ НА 10-БАЛЬНОМ УРОВНЕ. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ДОСТОЙНЫМ ДИЗАМ!
Татьяна просто прекрасный мастер своего дела. Быстро работает, всегда на связи. И очень очень терпиливая - отдельное спасибо за это.
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