Придумать сюжеты и нарисовать 9 картинок 128x128 с прозрачным фоном. Сайт 1С-тематики. Нужно чтобы все подходило по стилю и цветам к макету в прикрепленном файле Первая картинка - та что в макете в прикрепленном файле Для остальных сюжеты ...