Команда квалифицированных программистов, внедренцев и консультантов 1С для решения ваших задач
Опыт работы: более 9 лет
Наша специализация:
- Создание новых, доработка существующих модулей 1С под бизнес-процессы заказчика по техническому заданию и без него (прямое общение с пользователями).
- Первоначальная настройка программ и оборудования на предприятии для обеспечения стабильной работы системы.
- Консультирование и обучение.
- Аналитика по выявлению, анализу и формированию требований заказчика к программному обеспечению.
- Переход с 7 на 8 версию 1С.
- Работа с нетиповыми конфигурациями на управляемых формах.
- Программирование в типовых и нетиповых конфигурациях 1С v8.3: УПП, УТ, Розница.
- Специалисты владеют знаниями СКД.
- Проведение тестирования программного обеспечения.
- Оформление инструкций по работе с ПО и технической документации.
Действие аккаунта приостановлено!