1crarus

Елена 1crarus

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Команда квалифицированных программистов, внедренцев и консультантов 1С для решения ваших задач

Опыт работы: более 9 лет 

Наша специализация:

  • Создание новых, доработка существующих модулей 1С под бизнес-процессы заказчика по техническому заданию и без него (прямое общение с пользователями).
  • Первоначальная настройка программ и оборудования на предприятии для обеспечения стабильной работы системы.
  • Консультирование и обучение.
  • Аналитика по выявлению, анализу и формированию требований заказчика к программному обеспечению.
  • Переход с 7 на 8 версию 1С.
  • Работа с нетиповыми конфигурациями на управляемых формах.
  • Программирование в типовых и нетиповых конфигурациях 1С v8.3: УПП, УТ, Розница.
  • Специалисты владеют знаниями СКД.
  • Проведение тестирования программного обеспечения.
  • Оформление инструкций по работе с ПО и технической документации.