Фрилансер — сотрудничаю с дизайн-студиями
Занимаюсь разработкой сайтов, поддерживаю несколько собственных сайтов, работаю с дизайн-студиями как фриланс дизайнер. Если вы дизайн-студия, я готов плодотворно сотрудничать с вами. Вы даёте мне задание на разработку дизайна сайта — я делаю PSD-макет, на который у меня уходит 10 часов. Стоимость одного макета 3000 руб.
Моё портофлио на http://ganagin.com/
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