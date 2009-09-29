Фрилансер — сотрудничаю с дизайн-студиями

Занимаюсь разработкой сайтов, поддерживаю несколько собственных сайтов, работаю с дизайн-студиями как фриланс дизайнер. Если вы дизайн-студия, я готов плодотворно сотрудничать с вами. Вы даёте мне задание на разработку дизайна сайта — я делаю PSD-макет, на который у меня уходит 10 часов. Стоимость одного макета 3000 руб.

Моё портофлио на http://ganagin.com/