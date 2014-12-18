1design_v

Вера 1design_v

 
38 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Создание и разработка сайтов. Дизайн. SEO

Грамотный подход к решению вопросов — это  важная составляющая успешной работы. Именно его требует создание и разработка веб сайтов, независимо от сферы деятельности компании заказчика. Мы понимаем ваше желание получить ресурс, максимально соответствующий вашим потребностям. И все же не всегда все происходит просто и быстро. Для получения каждой  дополнительной возможности нужно время. Также иногда необходимо сделать некоторые корректировки для того, чтобы ресурс выглядел и работал оптимально.

В наши дни услуги по разработке сайтов приобрели масштабный характер. Только ленивый не обзавелся личным представительством в сети. Особенное внимание к сайтам наблюдается со стороны корпоративных клиентов: создание сайтов несет неоспоримую пользу бизнесу. И в первую очередь влияет на имидж компании. Будет он положительным или негативным – зависит от многих факторов: качества сайта, его наполнения, продвижения в поисковых системах и т.д. Рассчитывать на правильное позиционирование на рынке можно лишь при условии, если сайт разработан квалифицированными специалистами. Неоспоримый плюс сайта также в том, что он способствует  расширению клиентской базы. Здесь, в сети, вас увидят сотни, тысячи, миллионы потенциальных клиентов. Создание сайта – отличная возможность зарекомендовать себя как надежную компанию, предоставляющую качественныеуслуги/продукцию. С появлением сайта возрастет число не только ваших клиентов, но и партнеров. А, как известно, партнерство в современном бизнесе решает многое, и прежде всего – приносит фирме дополнительные ресурсы, идеи, возможности.

Подытоживая, можем с уверенностью сказать: разработка сайта – выгодное во многих отношениях мероприятие. Оно служит основной стратегической цели всех компаний – способствует росту

прибыли. А не это ли является задачей и вашей компании?

______________________________ПОРТФОЛИО компании_______________________________

______________________________ОТЗЫВЫ клиентов___________________________________

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  • Ценим Ваше время. Важный пункт для клиента – мы соблюдаем сроки. Мы понимаем, что время – деньги.
  • Удобство работы. Мы знаем, чем занимаемся. И качество ставим во главу угла. С нами работать удобно.
  • Команда специалистов. Мы тщательно выбирали и наконец собрали команду специалистов.
  • Солидный опыт. Уже давно не маленькие. У нас солидный опыт разработки проектов.
  • Надежность. Не любим шаблонно и стандартно мыслить. Креатив так и прёт!
  • Качество. Нет нужды переплачивать, вы платите только за качество сделанной работы.
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