1ekaterina

Квалифицированные юридические услуги

В 1999 году закончила Ставропольский гос.университет, факультет Юриспруденция (ранее – филиал МГЮА). 2007 г. – повышение квалификации (6 мес.) – Консультант по налогам и сборам (Палата налоговых консультантов)/

Опыт работы в юриспруденции- более 11 лет, большая часть из этого единственноым юристом. Имею опыт юридического сопровождения деятельности производственной и строительной компаний, в настоящее время – проектной организации.

Знание гражданского, налогового, корпоративного и трудового права, арбитражного и гражданского процесса, основ земельного, уголовного, административного и иных отраслей права, успешная судебная практика (гражданские, трудовые и налоговые споры), сопровождение проектов (оценка правовых рисков), исполнительное производство, опыт взаимодействия с правоохранительными, налоговыми и др. гос. органами, опыт претензионной и договорной работы, опыт разработки учредительных документов, внесения изменений в них, разработки локальных нормативных актов в области корпоративного, гражданского и трудового права, мониторинг законодательства, подготовка письменных заключений и устное консультирование по различным правовым вопросам и др.

В настоящее время могу оказывать только услуги по составлению документов и консультациям, представительство интересов -невозможно, в связи с выполнением должностных обязанностей по основному месту работы.

Услуги:

-подготовка проекта договора (кроме ВЭД) - от 1000 р., анализ представленного проекта договора с предоставлением письменых замечаний - от 500 рублей;

- претензии- от 1000 р.;

- исковые заявления, отзывы/возражения на исковые заявления мировым судьям, в суды общей юрисдикции, в арбитражный суд, апелляционные, кассационные и надзорные жалобы, возражения на жалобы - от 1500р.

- заявления и ходатайства в суды и в службу судебных приставов, др. проц. документы-от 500 р.;

- письменные юридические заключения - от 1000 рублей;

- подготовка пакета документов для регистрации ООО - от 1500 рублей (Устав, Протокол, Заявление и др.);

- подготовка документов для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица - от 1000 р.