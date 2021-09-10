Инженер-проектировщик

Обо мне

Полное высшее образование.

Специальность «Промышленное и гражданское строительство» высшее образование.

Диплом специалиста по квалификации - инженер строитель.

Опыт работы:

инженер-проектировщик(Конструкторское бюро)

Инженер ПТО (строительство жилых и общественных зданий )

Начльник конструкторского бюро(Конструкторское бюро)

Проектирование индивидуальных жилых, промышленных зданий и сооружений.Опыт в реконструкции производственных зданий.

Разработка проектной документации.

Планирование, составление и констроль выполнения графика строительства, актов скрытых работ, определение проектных и фактических объемов работ на основании проектной документации, проверка и ведение технической, исполнительной и проектной документации. Состовления отчетов по выполненным работам, составление отчетов по остаткам работ

Навыки:

Работа с программами : AutoCAD, ArchiCAD знание норм и правил в строительстве ГОСТ, СНиП

Работы:

- промышленные объекты и сооружения

- проектирование частных коттеджей

- усиление несущих конструкций промышленных и общественных зданий.