Обо мне
Полное высшее образование.
Специальность «Промышленное и гражданское строительство» высшее образование.
Диплом специалиста по квалификации - инженер строитель.
Опыт работы:
инженер-проектировщик(Конструкторское бюро)
Инженер ПТО (строительство жилых и общественных зданий )
Начльник конструкторского бюро(Конструкторское бюро)
Проектирование индивидуальных жилых, промышленных зданий и сооружений.Опыт в реконструкции производственных зданий.
Разработка проектной документации.
Планирование, составление и констроль выполнения графика строительства, актов скрытых работ, определение проектных и фактических объемов работ на основании проектной документации, проверка и ведение технической, исполнительной и проектной документации. Состовления отчетов по выполненным работам, составление отчетов по остаткам работ
Навыки:
Работа с программами : AutoCAD, ArchiCAD знание норм и правил в строительстве ГОСТ, СНиП
Работы:
- промышленные объекты и сооружения
- проектирование частных коттеджей
- усиление несущих конструкций промышленных и общественных зданий.