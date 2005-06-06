1gordudka

Игорь 1gordudka

 
18 летРоссия/Фрязино
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Android разработчик / UI/UX дизайнер

Меня зовут Игорь, я из Москвы. Я андроид-разработчик.
Опыт работы - 5 лет. Работал в Сбере с 2020 по 2022 год.
Опыт фриланса - 3 года на UpWork. Из-за войны закрыли, пришел на кворк, т. к. считаю самой адекватной фриланс биржей.

Опыт работы с языками программирования (Java, Kotlin и т.д.) (middle)
Навыки владения воспроизведением инструментов/технологий:
SDK для Android
Android-студия
Firebase
REST API
Retrofit
JSON
Git
Jetpack Compose
Room

Я могу сделать любой проект по вашим пожеланиям, к примеру приложение из вашего сайта или приложение-магазин полностью. Владею большим стеком технологий.

Также готов к командной работе.

telegram: @igordudka
whatsapp: +79175059122

Буду рад помочь)

AndroidJavaRESTFirebaseKotlin