Android разработчик / UI/UX дизайнер

Меня зовут Игорь, я из Москвы. Я андроид-разработчик.

Опыт работы - 5 лет. Работал в Сбере с 2020 по 2022 год.

Опыт фриланса - 3 года на UpWork. Из-за войны закрыли, пришел на кворк, т. к. считаю самой адекватной фриланс биржей.



Опыт работы с языками программирования (Java, Kotlin и т.д.) (middle)

Навыки владения воспроизведением инструментов/технологий:

SDK для Android

Android-студия

Firebase

REST API

Retrofit

JSON

Git

Jetpack Compose

Room



Я могу сделать любой проект по вашим пожеланиям, к примеру приложение из вашего сайта или приложение-магазин полностью. Владею большим стеком технологий.



Также готов к командной работе.



telegram: @igordudka

whatsapp: +79175059122



Буду рад помочь)