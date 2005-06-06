Android разработчик / UI/UX дизайнер
Меня зовут Игорь, я из Москвы. Я андроид-разработчик.
Опыт работы - 5 лет. Работал в Сбере с 2020 по 2022 год.
Опыт фриланса - 3 года на UpWork. Из-за войны закрыли, пришел на кворк, т. к. считаю самой адекватной фриланс биржей.
Опыт работы с языками программирования (Java, Kotlin и т.д.) (middle)
Навыки владения воспроизведением инструментов/технологий:
SDK для Android
Android-студия
Firebase
REST API
Retrofit
JSON
Git
Jetpack Compose
Room
Я могу сделать любой проект по вашим пожеланиям, к примеру приложение из вашего сайта или приложение-магазин полностью. Владею большим стеком технологий.
Также готов к командной работе.
telegram: @igordudka
whatsapp: +79175059122
Буду рад помочь)
Я против войны в Украине!