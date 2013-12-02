1i0n

Лев Бабич 1i0n

 
31 годРоссия/Набережные Челны
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

-Написание сайтов, программ, работа с компьютерной графикой

- программирования в среде delphi

- html, css, php, javascript

- kohana

- photoshop

-Обработка фото

-Дизайн сайта

-Создание баннеров

PHPJavascriptДизайн сайтаHTMLCSSDelphiPhotoshop
Дизайн сайтов
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