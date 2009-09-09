Резюме

Спрейс Ирина Леонтьевна 47 лет

Образование: высшее

Закончила факультет Романо-германской филологии Симферопольского государственного университета им. М.В. Фрунзе (ныне Таврический университет им. Вернадского) в 1983 году.

Специальность: филолог, преподаватель, переводчик (Английский язык и литература)

Большой опыт по переводу текстов следующей тематики: медицина, компьютерное обеспечение, финансовая деятельность, гостиничное хозяйство и туризм, товароведение и бухгалтерский учет, технология питания и другие.

email: [email protected] или [email protected]

1989 -1990 гг. – учитель английского языка в начальной школе пос., Видяево Мурманской области

1990-1995 – учитель английского языка в средней школе пос. Песочный Курортного р-на г. Санкт-Петербурга

1996-1999 – Переводчик (синхронный перевод) администрция аэропорта «Бельбек»

1999-2004 – преподаватель английского языка в Севастопольском коммерческом техникуме

2004-2006 – старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Севастопольского филиала Европейского университета г. Киева

1999-2007 – старший преподаватель Севастопольского филиала Киевского университета туризма, экономики и права – по совместительству

2004-2006 – переводчик в брачном агентстве – по совместительству

2006 по настоящее время – сотрудник отдела поддержки клиентов в американской компании «Alvion LLC» (online)