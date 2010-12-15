1. Создание сайтов на CMS joomla (mm-mebel.ru, aggora.ru, wisteria.ru и другие), 1C Битрикс (plastupak.ru), создание сателлитов на Zebrum CMS. Создание региональных досок объявлений (torgmsc.ru, torgekb.ru, torgptb.ru и многие другие).
2. Оптимизация сайтов:
- Контроль написания статей с заточкой под определенное ключевое слово.
- Распределения "веса" сайта на ключевые материалы.
- Соблюдение всех норм и правил оптимизации (по Яндексу).
3. Продвижение сайтов:
- Определение цели, ожидания от интернет–проекта.
- Составление семантического ядра.
- Распределение ключевых слов по страницам сайта.
- Регистрация в каталогах (с помощью программы Allsabmitter 5.8)
- Работа с биржами ссылок и биржами статей (sape.ru, xap.ru, liex.ru)
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