Создание, оптимизация, продвижение интернет проектов

1. Создание сайтов на CMS joomla (mm-mebel.ru, aggora.ru, wisteria.ru и другие), 1C Битрикс (plastupak.ru), создание сателлитов на Zebrum CMS. Создание региональных досок объявлений (torgmsc.ru, torgekb.ru, torgptb.ru и многие другие).

2. Оптимизация сайтов:

- Контроль написания статей с заточкой под определенное ключевое слово.

- Распределения "веса" сайта на ключевые материалы.

- Соблюдение всех норм и правил оптимизации (по Яндексу).

3. Продвижение сайтов:

- Определение цели, ожидания от интернет–проекта.

- Составление семантического ядра.

- Распределение ключевых слов по страницам сайта.

- Регистрация в каталогах (с помощью программы Allsabmitter 5.8)

- Работа с биржами ссылок и биржами статей (sape.ru, xap.ru, liex.ru)

- Сателлиты

- Дорвеи