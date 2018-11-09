1kandibor

Михаил 1kandibor

 
25 летРоссия/Абакан
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Лендинги под ключ, дизайн для сайтов, оформление групп вк, продвижение в instagram

Студент 4 курса специальности "Информационные системы". Каждый день стараюсь развиваться и узнавать что-то новое.

Открыт для любого сотрудничества.

Навыки:

  • HTML и CSS верстка
  • PHP и JavaScript программирование
  • Использование Bootstrap для адаптивной верстки веб-страниц
  • Создание и обработка графики в Adobe Photoshop
  • Обработка видео в Adobe Premiere и Sony Vegas
  • Привлечение трафика на лендинг
  • Продвижение коммерческих и личных аккаунтов Instagram
  • Комплексные мероприятия по поднятию уровня узнаваемости компании в регионе в сети Интернет
  • Написание статей (копирайтинг)
VK: 1kandibor

Instagram: 1kandibor

PHPJavascriptНаписание статейHTMLCSSBootstrapPhotoshopПродвижение в Instagram