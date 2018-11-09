Лендинги под ключ, дизайн для сайтов, оформление групп вк, продвижение в instagram
Студент 4 курса специальности "Информационные системы". Каждый день стараюсь развиваться и узнавать что-то новое.
Открыт для любого сотрудничества.
Навыки:
- HTML и CSS верстка
- PHP и JavaScript программирование
- Использование Bootstrap для адаптивной верстки веб-страниц
- Создание и обработка графики в Adobe Photoshop
- Обработка видео в Adobe Premiere и Sony Vegas
- Привлечение трафика на лендинг
- Продвижение коммерческих и личных аккаунтов Instagram
- Комплексные мероприятия по поднятию уровня узнаваемости компании в регионе в сети Интернет
- Написание статей (копирайтинг)
Instagram: 1kandibor
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Готовый самописный веб-сайт102 просмотра
- Черновой вариант лендинга121 просмотр
- Black Mask - лендинг под ключ133 просмотра
- Чемпионат мира по собиранию Кубика Рубика704 просмотра