Лендинги под ключ, дизайн для сайтов, оформление групп вк, продвижение в instagram

Студент 4 курса специальности "Информационные системы". Каждый день стараюсь развиваться и узнавать что-то новое.

Открыт для любого сотрудничества.

Навыки:

HTML и CSS верстка

PHP и JavaScript программирование

Использование Bootstrap для адаптивной верстки веб-страниц

Создание и обработка графики в Adobe Photoshop

Обработка видео в Adobe Premiere и Sony Vegas

Привлечение трафика на лендинг

Продвижение коммерческих и личных аккаунтов Instagram

Комплексные мероприятия по поднятию уровня узнаваемости компании в регионе в сети Интернет

Написание статей (копирайтинг)

Instagram: 1kandibor