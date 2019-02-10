1killagram

Руслан 1killagram

 
29 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайнер

Профиль на FL.ru — https://www.fl.ru/users/1killagram/

Дизайнер— Проектирование и дизайн интерфейсов (сайты, приложения)

— Создание логотипов и презентаций

— Разработка и верстка полиграфической продукции (буклеты, визитки, флаера и тд.)

— Редактура

— Создание gif баннеров и различной векторной графики

— Владение программами (ФШ, АИ, ИД, Акшур, Мокап, Тильда, Bitrix24, Sketch)

TildaМокапSketch
Портфолио