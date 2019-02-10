Дизайнер
Профиль на FL.ru — https://www.fl.ru/users/1killagram/
Дизайнер— Проектирование и дизайн интерфейсов (сайты, приложения)
— Создание логотипов и презентаций
— Разработка и верстка полиграфической продукции (буклеты, визитки, флаера и тд.)
— Редактура
— Создание gif баннеров и различной векторной графики
— Владение программами (ФШ, АИ, ИД, Акшур, Мокап, Тильда, Bitrix24, Sketch)
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Портфолио
- Интернет-каталог производителя ограждений Afence45 просмотров
- Корпоративный сервис38 просмотров