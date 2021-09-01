1mercurymercury1

Владислав Малышев 1mercurymercury11mercurymercury1
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Озвучу любой вид текста..! ;)
Мне 22, длительное время занимаюсь музыкой…
Думаю это помогает мне в озвучивании различного рода текстов, реплик(персонажей)..
При себе минимальный набор..
звуковая карта, микрофон..
Удобная программа для работы «FL»..
для ознакомления с моим голосом могу предложить свои треки или же записать Вам любой отрывок !
заранее спасибо ✌
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