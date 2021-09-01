1mercurymercury1

Озвучу любой вид текста..! ;)

Мне 22, длительное время занимаюсь музыкой…

Думаю это помогает мне в озвучивании различного рода текстов, реплик(персонажей)..

При себе минимальный набор..

звуковая карта, микрофон..

Удобная программа для работы «FL»..

для ознакомления с моим голосом могу предложить свои треки или же записать Вам любой отрывок !

заранее спасибо ✌