Программист-маньяк со школы. Качественно и быстро сделаю любой ваш заказ

Программист со школы. Начал со старого Turbo Pascal, потом перешагивал, развивался, и сейчас мой основной язык - Java.

Все началось из простеньких программ на Turbo Pascal, потом был Turbo C, олимпиады по программированию. Дальше был профильный институт, который я успешно и с отличием закончил. Для этого же института я написал программу для приема абитуриентов, которая используется и поныне. Теперь - работа по специальности, которая оставляет время на фриланс. Поэтому с удовольствием рассмотрю любые ваши предложения.