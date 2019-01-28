1pixelstudio

Логотип, фирменный стиль, нейминг для вашего бизнеса!
Создадим для вас уникальный логотип, продающий фирменный стиль и оформим все это в понятный и подробный бренд-бук.
Персонажи, упаковка, полиграфия, наружная реклама и оформление соцсетей - наши дизайнеры справятся с любой задачей!
Почему мы?
- Более 10 лет работы
- Работаем до победного - показываю вам эскизы, пока не будет достигнут лучший результат!
- Работа по договору
Если же вам не подходит такая форма сотрудничества, то мы можем оформить проект через безопасную сделку
Наши контакты:
E-mail: [email protected]
Телефон, Whatsapp и Telegram: +7 902 256 10 40
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