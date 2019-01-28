1pixelstudio

Логотип, фирменный стиль, нейминг для вашего бизнеса!

Создадим для вас уникальный логотип, продающий фирменный стиль и оформим все это в понятный и подробный бренд-бук.

Персонажи, упаковка, полиграфия, наружная реклама и оформление соцсетей - наши дизайнеры справятся с любой задачей!

Почему мы?

- Более 10 лет работы

- Работаем до победного - показываю вам эскизы, пока не будет достигнут лучший результат!

- Работа по договору

Если же вам не подходит такая форма сотрудничества, то мы можем оформить проект через безопасную сделку

Наши контакты:

E-mail: [email protected]

Телефон, Whatsapp и Telegram: +7 902 256 10 40