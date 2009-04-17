1qaz2wsx3edc4rfv

Мария Пермякова 1qaz2wsx3edc4rfv

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Большой опыт работы 2 D художником,занимаюсь оформлением книг,созданием текстур.

Окончила СПб. Государственный Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И Е.Репина при Российской Академии Художеств.

Портфолио
Показать больше работ