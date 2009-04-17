Мария Пермякова 1qaz2wsx3edc4rfv1qaz2wsx3edc4rfv
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Большой опыт работы 2 D художником,занимаюсь оформлением книг,созданием текстур.
Окончила СПб. Государственный Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И Е.Репина при Российской Академии Художеств.
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Портфолио
- Трое172 просмотра
- Страх169 просмотров
- Пень226 просмотров
- Моховая борода158 просмотров
- Крыши134 просмотра
- Крыса141 просмотр
- Кошка и мышка143 просмотра
- Клад141 просмотр
- Домик120 просмотров
- Волк178 просмотров
- Окно.Иллюстрация267 просмотров
- Дорожка205 просмотров